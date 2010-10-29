Украинцы оплатили ЖКУ на 103,2%

Жители Украины в январе-сентябре текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 21,7 млрд. грн., что составляет 103,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Винницкой, Кировоградской, Киевской и Сумской областях (109,6-115,6%), самый низкий – в Севастополе, Одесской области, Киеве и Волынской области (70,7-98,3%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в сентябре т.г. увеличились на 9,7% по сравнению с сентябрем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 204,5 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в сентябре т.г. уменьшилась на 1,6% по сравнению с августом текущего года и на начало октября составила 9 млрд. 656,1 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 4,1 месяца. Уменьшение задолженности произошло в 15 регионах страны.

В частности, в сентябре т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 29,1% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 26,2%, за вывоз бытовых отходов – 22,2%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 21,1%, за газоснабжение – 20,4%.

В январе-сентябре т.г. население оплатило за электроэнергию 5 млрд. 407,7 млрд. грн., что составляет 130,4% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень расчетов за электроснабжение с учетом погашения долгов предыдущих периодов наблюдался в Одесской, Закарпатской и Херсонской областях (183-190,3%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (76,2-86,5%). Задолженность населения по оплате за электроэнергии на начало сентября т.г. составила 2 млрд. 836,6 млн. грн.

В январе-сентябре т.г. население Украины заключило 69,3 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 142,4 млн. грн., а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 137,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Жители Украины в 2009 году оплатили за жилищно-коммунальные услуги 25,7 млрд. грн., что составляет 92,4% от начисленных за этот период сумм.