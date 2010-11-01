Жилье Киева в октябре подорожало

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,11% – до 1 557 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1226 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2400 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост 1 кв. м жилья произошел в Голосеевском – на 0,17% (3 долл.) – до 1621 долл., Дарницком – на 0,32% (4 долл.) – до 1226 долл., Святошинском – на 0,39% (5 долл.) – до 1280 долл., Подольском – на 0,13% (2 долл.) – до 1434 долл., Соломенском – на 0,09% (1 долл.) – до 1423 долл., Днепровском – на 0,05% (1 долл.) – до 1285 долл., Деснянском – на 0,32% (4 долл.) – до 1246 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,08% (2 долл.) – до 2400 долл./кв. м. Стабилизация стоимости квартир произошла в Шевченковском районе – на уровне 1940 долл./кв. м, Оболонском районе – на уровне 1625 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2010 года снизилась на 0,69% – до 1539 долл./кв. м; в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре этого года выросла на 0,50% - до 1 811 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1398 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2873 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском районе – на 0,66% (10 долл.) – до 1516 долл., Дарницком – на 1% (14 долл.) - до 1398 долл., Деснянском – на 0,82% (12 долл.) - до 1440 долл./кв. м, Оболонском – на 0,60% (11 долл.) - до 1845 долл., Шевченковском – на 0,50% (12 долл.) - до 2345 долл./кв. м, Подольском - на 0,23% (4 долл.) – до 1656 долл., Голосеевском – на 0,33% (6 долл.) – до 1793 долл., Печерском – на 0,31% (9 долл.) – до 2873 долл./кв. м, Соломенском – на 0,16% (3 долл.) – до 1617 долл., Святошинском – на 0,17% (3 долл.) – до 1499 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-сентябрь этого года выросла на 7,71% – до 1802 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 8,57% (143 долл.) – до 1816 долл./кв. м.

Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.