БТИ в Киевской области снизит тарифы на оформление документов на недвижимость

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской областной государственной администрации установить экономически обоснованные тарифы на услуги бюро технической инвентаризации (БТИ) области.

В частности, согласно сообщению пресс-службы комитета, Киевобладминистрация должна утвердить стоимость нормо-часа на инвентаризацию недвижимого имущества, оформления прав собственности на недвижимость и регистрацию таких прав для каждого БТИ области отдельно.

На данный момент стоимость таких услуг в области не установлена, так как Киевобладминистрация определила только предельный уровень рентабельности на услуги БТИ области.

Вследствие этого, БТИ самостоятельно устанавливают тарифы на собственные услуги, что приводит к злоупотреблению монопольным положением.

АМКУ выяснил, что стоимость услуг БТИ в Киевской области значительно выше, чем в других областях.

Кроме того, с марта часть БТИ области необоснованно увеличили стоимость нормо-часа на 30-60%.

По этому факту Киевское областное отделение АМКУ возбудило и расследует дела относительно Яготинского, Макаровского, Ирпенского, Васильковского, Переяслав-Хмельницкого и Обуховского БТИ.

Согласно сообщению, присутствующий на заседании комитета заместитель председателя Киевобладминистрации Владимир Максименко согласился с рекомендациями АМКУ и сообщил, что работа над их выполнением уже начата.

Напомним, Министерство юстиции разрешило БТИ с 1 октября регистрировать право пользования (сервитут) на объекты недвижимого имущества на земельных участках и право пользования (наем, аренда) сооружениями или их частями.