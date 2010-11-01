Коттеджи под Киевом в октябре подешевели на 0,59%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в октябре 2010 года снизилась на 0,59% (6 долл.) – до 967 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 159,4 тыс. долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период не изменилась и составляет 1290 долл./кв. м при средней цене 207,5 тыс. долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском районе – на 1,08% (15 долл.) – до 1339 долл./кв. м, Киево-Святошинском – на 0,92% (13 долл.) – до 1352 долл./кв. м, Макаровском – на 0,98% (9 долл.) – до 903 долл./кв. м, Бородянском – на 0,81% (7 долл.) – до 895 долл./кв. м, Обуховском районе – на 0,56% (8 долл.) – до 1488 долл./кв. м, Васильковском – на 0,28% (3 долл.) – до 929 долл./кв. м, Броварском – на 0,42% (4 долл.) – до 942 долл./кв. м, Вышгородском – на 0,28% (на 3 долл.) – до 940 долл./кв. м.

При этом стабилизация стоимости коттеджей произошла в Переяслав-Хмельницком районе – на уровне 413 долл./кв. м, Кагарлыкском районе – на уровне 630 долл./кв. м.

В то же время рост стоимости 1 кв.м домовладений зафиксирован в Фастовском районе – на 0,28% (1 долл.) – до 496 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за январь-сентябрь 2010 года выросла на 4,16% (39 долл.) – до 973 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 158,1 тыс. долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).