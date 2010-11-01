Стоимость аренды квартир в Киеве в октябре снизилась на 1%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре т.г. снизилась на 1,03% (5 долл.) – до 518 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 9 долл. – до 532 долл., 2-комнатных – на 11 долл., до 706 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 851 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл. – до 409 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 694 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 821 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 325 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 431 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 643 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 5 долл., до 337 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 446 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 610 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл., до 313 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 417 долл., 3-комнатных – на 2 долл., до 533 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 1 долл. – до 330 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 449 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 546 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир стабилизировалась на уровне 393 долл., 2-комнатных – снизилась на 3 долл., до 511 долл., 3-комнатных – снизилась на 8 долл., до 648 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 304 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 424 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 532 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 4 долл. – до 313 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 445 долл., 3-комнатных – стабилизировалась на уровне 561 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир снизилась на 3 долл. – до 302 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 414 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 541 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в январе-сентябре т.г. выросла на 19,68% (86 долл.) – до 524 долл. за квартиру в месяц.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.