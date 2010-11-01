Первичка Киева в октябре подорожала на 0,11%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,11% – до 1 557 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1226 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2400 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост 1 кв. м жилья произошел в Голосеевском – на 0,17% (3 долл.) – до 1621 долл., Дарницком – на 0,32% (4 долл.) – до 1226 долл., Святошинском – на 0,39% (5 долл.) – до 1280 долл., Подольском – на 0,13% (2 долл.) – до 1434 долл., Соломенском – на 0,09% (1 долл.) – до 1423 долл., Днепровском – на 0,05% (1 долл.) – до 1285 долл., Деснянском – на 0,32% (4 долл.) – до 1246 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,08% (2 долл.) – до 2400 долл./кв. м. Стабилизация стоимости квартир произошла в Шевченковском районе – на уровне 1940 долл./кв. м, Оболонском районе – на уровне 1625 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2010 года снизилась на 0,69% – до 1539 долл./кв. м; в июле 2010 года снизилась на 0,41% (6 долл.) – до 1550 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.