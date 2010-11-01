Земля под Киевом в октябре подешевела на 0,42%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в октябре 2010 года снизилась на 0,42%, или 17 долл., – до 3993 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Барышевском районе на 0,57% (7 долл.) – до 1160 долл./сотка, Вышгородском – на 0,71% (22 долл.) – до 3034 долл./сотка, Бородянском – на 0,50% (10 долл.) – до 1945 долл./сотка, Киево-Святошинском – на 0,43% (29 долл.) – до 6576 долл./сотка, Фастовском – на 0,45% (5 долл.) – до 1167 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,65% (10 долл.) – до 1502 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 0,40% (4 долл.) – до 1070 долл./сотка, Обуховском – на 0,26% (12 долл.) – до 4656 долл./сотка, Макаровском – на 0,49% (9 долл.) – до 1848 долл./сотка, Васильковском – на 0,59% (16 долл.) – до 2608 долл./сотка, Броварском – на 0,41% (13 долл.) – до 3077 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,61% (7 долл.) – до 1218 долл./сотка, Иванковском районе – на 0,85% (10 долл.) – до 1109 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в январе-сентябре 2010 года выросла на 4,65%, или 178 долл., – до 4010 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.