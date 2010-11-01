В Киеве в октябре продано 978 квартир

В Киеве в октябре этого года было продано 765 квартир на вторичном рынке и 213 – в недостроенных домах.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались двухкомнатные квартиры (46% сделок), 38% приходится на однокомнатные квартиры и 16% – на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (59%) приходится на квартиры стоимостью до 100 тыс. долл., 26% – на ценовую категорию от 100 до 200 тыс. долл. и 15% – на категорию свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1398 долл./кв. м на вторичном рынке (на первичном – 1226 долл./кв. м). Самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2873 долл./кв. м на вторичном рынке (на первичном – 2400 долл./кв.м).

Напомним, по итогам сентября 2010 года на вторичном рынке жилья Киева было продано 773 квартиры, на первичном – 228.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в августе этого года было продано 707 квартир на вторичном рынке и 199 – в недостроенных домах; по итогам июля 2010 года на вторичном рынке было продано 768 квартир, на первичном – 211; по итогам июня т.г. на вторичном рынке жилья Киева было продано 935 квартир, на первичном – 270 квартир.

За первое полугодие этого года в столице продано более 6 тыс. квартир, из которых 1074 – на первичном рынке и 4930 квартир – на вторичном; за 9 месяцев т.г. – 8890 квартир (7178 квартир на вторичном рынке и 1712 – в недостроенных домах).

В 2009 году на вторичном рынке жилья Киева было продано 6,6 тыс. квартир, на первичном – 1,4 тыс.