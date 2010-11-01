В Киеве в октябре сдано в аренду 828 квартир

В Киеве в октябре этого года было сдано в аренду 828 квартир.

Об этом УНИАН сообщили в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (49% сделок), 33% приходится на двухкомнатные квартиры и 18% – на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (49%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 33% – на ценовую категорию от 4,5 до 7 тыс. грн. и 18% – на категорию свыше 7 тыс. грн.

Напомним, по итогам сентября 2010 года в Киеве было сдано в аренду 867 квартир.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в январе-сентябре этого года было сдано в аренду 7037 квартир (по итогам 9 месяцев 2009 года – 5126).

В 2009 году в Киеве было сдано в аренду 6,9 тыс. квартир.