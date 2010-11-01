Попов представил новых столичных руководителей

В Киевской горгосадминистрации сегодня были официально представлены новоназначенные руководители двух главных управлений КГГА и директор КП “Киевский метрополитен”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, новых руководителей представил на расширенном заседании коллегии столичной госадминистрации первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

Главное управление жилищного обеспечения возглавил Владимир ДЕНИСЕНКО, который длительное время работал первым заместителем начальника этого же управления.

Вячеслав ЛИСОВИК назначен начальником Главного управления топлива, энергоэффективности и энергосбережения.

Также А.ПОПОВ представил нового начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимира ФЕДОРЕНКО (до этого времени был и.о. начальника метрополитена) и подчеркнул важность стоящих перед ним заданий.

Как сообщал УНИАН, В.ФЕДОРЕНКО был назначен и.о. начальника Киевского метрополитена в августе после того, как руководитель этого предприятия Петр МИРОШНИКОВ написал заявление об увольнении по собственному желанию, и это увольнении согласовал А.ПОПОВ.