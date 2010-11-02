В России завершили постройку жилья для пострадавших от пожаров

Строительство жилых домов взамен зданий, уничтоженных природными пожарами лета 2010 года, завершено. Об этом в понедельник, 1 ноября, в нижегородском поселке Верхняя Верея заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает k2kapital.

Глава правительства отметил, что его поручение завершить все работы по строительству домов к 1 ноября, было выполнено. По его словам, все дома были построены, люди получили жилье и денежную компенсацию. Путин отметил, что есть несколько спорных вопросов, которые рассматриваются в судебном порядке.

Премьер поблагодарил строителей и заявил, что удовлетворен качеством возведенных зданий. «В Верхней Верее построено свыше 400 домов, к каждому их них проведен газ, свет, канализация и телефон. Есть бытовая техника, мебель предоставлена с большой скидкой», - подчеркнул Путин. Глава правительства также отметил, что размер помощи тем, чье имущество уничтожили пожары, было увеличено с 50 до 200 тысяч рублей на человека. За каждого погибшего выплачивали по миллиону.

Кроме того, о завершении строительства домов для пострадавших от пожаров сообщили Путину в ходе видеоконференции руководители 15 регионов России, жители которых нынешним летом лишились жилья из-за природных пожаров. На связь с Путиным, находившимся в Верхней Верее, вышли руководители Рязанской, Воронежской, Московской, Липецкой, Белгородской, Тамбовской, Тульской, Свердловской, Саратовской, Ивановской, Ульяновской, Курской областей, Владимирской областей и Мордовии.

Все они отрапортовали о том, что жилье для погорельцев отстроено к указанному сроку (1 ноября), а в некоторых регионах даже раньше. Людям, пожелавшим получить компенсации взамен утраченного жилья, деньги выплачены. Главы регионов также рассказали премьеру о том, как идет строительство социальной инфраструктуры вокруг новых домов. Премьер попросил всех «в сжатые сроки довести все до конца». Он напомнил, что необходимые финансы на это выделены.

Пожары в России начались вследствие аномальной жары лета 2010 года. В общей сложности огнем были охвачены более 800 тысяч гектаров. От огня погибли более 50 человек. Кроме того, в Москве, пострадавшей от смога, был зафиксирован резкий рост смертности.