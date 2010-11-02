Первое в СНГ предприятие по производству пеностекла открыто в Сумской области

В городе Шостка Сумской области компанией «УкрЭСКО» совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализован проект по производству пеностекла.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сумской облгосадминистрации, это первое в СНГ подобное производственное предприятие.

Разработку и монтаж технологических линий осуществляли специалисты китайской компании «Ланжоу Пенгфей», имеющей пятнадцатилетний опыт по производству пеностекла.

«Сегодня власть создает привлекательный инвестиционный климат в области. Свидетельством этому является открытие ООО «Научно-производственное предприятие «Технология». Новое производство дает рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, способствует развитию социальной сферы, а следовательно, является еще одним шагом к возрождению Шостки, Сумщины и утверждению Украины в современном мире», - отметил председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ.

По словам исполнительного директора ООО НПП «Технология» Константина ШИЛОВА, кроме пеностекла на заводе налажено производство широкого спектра красок, лакокрасочных материалов и смол для литейного производства.

Справка УНИАН. ООО НПП «Технология» - первое предприятие в СНГ, которое выпускает пеностекло - современный энергосберегающий, экологически чистый материал, который не горит и не пропускает влаги.