Киевское метро начнут освобождать от МАФов

В ближайшее время 6 станций метро в Киеве будут освобождены от МАФов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА, который провел второе заседание комиссии по вопросам благоустройства размещения временных сооружений.

«В результате обсуждений принято решение демонтировать 480 малых архитектурных форм без разрешительной документации и 61 временное сооружение, установленное с нарушением в радиусе 20 метров у входа на станции метрополитена. Это те МАФы, которые осложняют работу метрополитена и угрожают безопасности пассажиров», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Также комиссией принято решение обратиться в Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды с просьбой отозвать все разрешения на размещение МАФов возле входов и выходов со станций метрополитена.

Более того, демонтажу подлежат и 30 остановочных комплексов, которые установлены с нарушением «Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны» и при отсутствии инвестиционных договоров с КП «Киевпасстранс». Их владельцы систематически не соблюдают правил содержания МАФов в должном санитарном и техническом состоянии.

Как напомнили при этом в КГГА, на предыдущем заседании действующей комиссии было принято решение демонтировать 232 малые архитектурные формы: 230 временных сооружений без разрешительной документации и 2 МАФа, размещенные на месте реконструкции конечной остановки скоростного трамвая на улице Старовокзальной.

По информации Главного управления контроля за благоустройством, по состоянию на 1 ноября демонтировано 100 объектов.