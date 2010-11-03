В “Киевэнерго” заверяют - снабжение горячей водой остается стабильным

В компании “Киевэнерго” заверяют, что снабжение горячей водой населения столицы остается стабильным даже при сниженном давлении газа в теплоэлектроцентралях.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН комментарии АК «Киевэнерго» относительно ситуации, которая сложилась на ТЭЦ города в связи с тем, что 2 ноября «Киевтрансгаз» начал постепенно снижать давление газа для теплоэлектроцентралей компании.

“Таким образом, давление газа по ТЭЦ-6 упало на 65,5%, по ТЭЦ-5 – на 57,5%. Специалисты компании отмечают, что если не будет дальнейшего снижения давления газа, то температура теплоносителя в течение дня из-за инерционности технических процессов упадет еще на несколько градусов по сравнению с минувшими сутками. При этом об отключении горячей воды сейчас речь не идет. Поэтому информация об этом, размещенная в некоторых СМИ, является недостоверной”, - отмечается в сообщении “Киевэнерго”.

Вместе с тем, в компании отмечают, что вынужденное отключение горячей воды может произойти в случае, если снижение давления газа продолжится.

В “Киевэнерго” обращают внимание на то, что в 2010 году уровень оплаты компании за потребленный газ составляет 80%. Но с началом отопительного сезона потребление топлива значительно увеличивается, и существующий долг быстро накапливается, поскольку действующие тарифы покрывают лишь половину расходы на производство тепловой энергии, а доля газа в них достигает почти 70%.

Как заявляют в “Киевэнерго”, прибыль за 9 месяцев текущего года, которую компания получила за счет перечисления городом компенсации разницы между установленным тарифом и реальной себестоимостью тепловой энергии, “осталась только на бумаге, ведь в тот же день все средства Киевэнерго перечислила ДК «Газ Украины» на погашение долга”.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября “Киевэнерго” сообщила об ограничении газоснабжения, которое, по объяснению компании, обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ.