На вторичном рынке Днепропетровска жилье подорожало в октябре на 0,33%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,33%, или 4 долл., – до 1 141 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 891 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1375 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Кировском районе – на 0,48% (6 долл.) – до 1178 долл., Красногвардейском – на 0,49% (6 долл.) – до 1208 долл., Жовтневом – на 0,20% (3 долл.) – до 1375 долл., Ленинском – на 0,65% (6 долл.) – до 891 долл., Самарском – на 0,56% (5 долл.) – до 943 долл., Индустриальном – на 0,24% (2 долл.) – до 967 долл., Бабушкинском – на 0,59% (8 долл.) – до 1317 долл.

При этом снижение стоимости жилья зафиксировано в Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,06% (1 долл.) – до 939 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,37%, или 4 долл., – до 1126 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 8,72%, или 91 долл., – до 1136 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.