Вторичка Донецка в октябре подорожала на 0,38%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года выросла на 0,38% или 4 долл., – до 1174 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 750 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1493 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Ворошиловском – на 0,18% (3 долл.) – до 1493 долл., Киевском – на 0,18% (10 долл.) – до 1251 долл., Калининском – на 0,99% (11 долл.) – до 1166 долл., Петровском – на 0,34% (3 долл.) – до 750 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,51% (5 долл.) – до 896 долл., Куйбышевском районе – на 0,21% (2 долл.) – до 967 долл., Буденновском районе – на 0,38% (3 долл.) – до 923 долл.

При этом стабилизация стоимости жилья произошла в Ленинском районе – на уровне 959 долл./кв. м, снижение стоимости квартир зафиксировано в Кировском районе – на 0,35% (3 долл.) – до 854 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за 9 месяцев 2010 года выросла на 6,13%, или 68 долл., – до 1170 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года – выросла на 6%, или 66 долл., – до 1168 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.