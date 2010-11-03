Вторичка Львова в октябре подорожала на 0,31%

На вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре этого года выросла на 0,31%, или 4 долл., – до 1 425 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1172 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1833 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,19% (3 долл.) – до 1833 долл., Сыховском – на 0,39% (5 долл.) – до 1172 долл./кв. м, Зализничном – на 0,14% (2 долл.) – до 1262 долл./кв. м, Франковском – на 0,27% (4 долл.) – до 1405 долл., Шевченковском – на 0,32% (4 долл.) – до 1231 долл., Лычаковском районе – на 0,57% (8 долл.) - до 1319 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Львова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе-сентябре этого года выросла на 4,17%, или 57 долл., – до 1 420 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 4,10%, или 56 долл., – до 1 419 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а акже маркетинговыми исследованиями рынка.