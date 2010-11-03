Стоимость вторички Одессы стабилизировалась на уровне 1500 долл./кв. м

На вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в октябре 2010 года не изменилась и составляет 1500 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1159 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1720 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,09% (1 долл.) – до 1720 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в районе Таирово – на 0,05% (1 долл.) – до 1435 долл., в районе Черемушки – на 0,05% (1 долл.) – до 1242 долл., в поселке Котовского – на 0,10% (1 долл.) – до 1159 долл./кв. м, в районе Молдаванка – на 0,36% (4 долл.) – до 1220 долл.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир за январь-сентябрь 2010 года выросла на 7,1% (99 долл.) – до 1500 долл./кв. м; за январь-июнь т.г. – выросла на 7,19% (101 долл.) – до 1502 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.