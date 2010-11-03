Вторичка Харькова в октябре подорожала на 0,36%

На вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в октябре т.г. выросла на 0,36%, или 4 долл., – до 1 030 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 881 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 278 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Киевском районе – на 0,39% (5 долл.) – до 1 278 долл., Ленинском – на 0,12% (1 долл.) – до 1 063 долл., Коминтерновском – на 0,13% (1 долл.) – до 931 долл., Октябрьском – на 0,29% (3 долл.) – до 965 долл., Фрунзенском – на 0,16% (2 долл.) – до 966 долл., Червонозаводском – на 0,25% (2 долл.) – до 939 долл., Московском – на 0,61% (6 долл.) – до 920 долл./кв. м, Орджоникидзевском – на 0,21% (2 долл.) – до 881 долл./кв. м, Дзержинском – на 0,40% (5 долл.) – до 1 237 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Харькова средняя стоимость 1-3-комнатных квартир в январе-сентябре т.г. выросла на 8,67%, или 82 долл., – до 1 026 долл./кв. м; за 6 месяцев 2010 года выросла на 9,13%, или 86 долл., – до 1 031 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.