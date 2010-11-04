Минрегионстрой намерен до 19 ноября внести законопроект о разрешительной системе в строительстве

Министерство регионального развития и строительства планирует через две недели вынести на рассмотрение Кабинета министров рамочный законопроект об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Игорь СОКОЛОВ.

«Минрегионстрой разработал проекта закона об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве и сегодня идет обсуждение этого проекта с точки зрения адаптации его к другим законодательным актам. Правительством дан срок еще две недели, начиная с сегодняшнего дня, для того чтобы этот законопроект был всеми рассмотрен, и потом мы его вынесем на Кабмин", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства по поручению правительства разработало рамочный закон о разрешительной системе в строительстве, который планировалось внести на утверждение Кабинета министров до конца октября т.г.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а временные сроки получения разрешительной документации – с 400-450 дней до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.