Вторичка Киева за 10 месяцев подешевела на 6,8%

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за январь-октябрь 2010 года снизилась на 6,8% - до 2256 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

В частности, в октябре стоимость вторичного жилья в Киеве увеличилась на 0,8%. А за год (с октября 2009 года) стоимость жилья снизилась на 6,6%.

По данным аналитиков портала, в структуре предложений жилой недвижимости преобладают квартиры, расположенные на правом берегу, – 45%, на левом берегу – 36% и в центре Киева – 19%.

Увеличение средних цен на квартиры в октябре наблюдалось в Подольском (на 3,4%), Шевченковском (на 2,1%), Печерском (на 1,7%), Оболонском (на 1,3%) и Днепровском (на 0,7%) районах. Снижение цен наблюдалось в Деснянском (на 1,8%), Голосеевском (на 1,2%), Соломенском (на 0,4%), Святошинском (на 0,3%) и Дарницком (на 0,1%) районах.

Самые дешевые предложения по продаже квартир выставлены в Деснянском районе (в среднем 1455 долл. за 1 кв. м), самые дорогие предложения по продаже квартир в Печерском районе (в среднем 3773 долл. за 1 кв. м).

Аналитики также отметили, что наибольшее количество квартир в Киеве на вторичном рынке купли-продажи в октябре предлагалось в Дарницком и Шевченковском районах (18% и 13% соответственно). В Печерском и Соломенском – по 11%, в Днепровском и Голосеевском – по 10%, в Святошинском и Деснянском – по 7,5%. Наименьшая доля предложений наблюдалась в Оболонском и Подольском районах – по 6%. Наибольшее увеличение количества предложений квартир наблюдалось в Подольском (на 17,5%), Голосеевском (на 12%), Деснянском (на 8%), Печерском (на 7,3%) и Соломенском (на 6,4%). В остальных районах увеличение предложения составило от 1,6% до 4,3%.

Как сообщил руководитель Информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость» Владимир ГЕРМАНОВ, доля квартир, впервые выставленных на продажу, в октябре составила 17,5% от всего объема предложения. Средняя цена предложений «новых» квартир в Киеве на 4,4% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 2140 долл./кв.м.

«Анализ предложения с разделением комнат в целом по городу показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 25% (3584 квартиры), 2-комнатные – 33% (4902), 3-комнатные – 34% (4948) и 4-комнатные – 8% (1103). Увеличение уровня предложения столичной недвижимости наблюдалось на все типы квартир, на 1-комнатное жилье – на 6%, на 2-комнатное жилье – на 6,5%, и на 3- и 4- комнатное – на 5,2% и 5,7% соответственно», - добавил эксперт.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 14537 квартир (без учета пятикомнатных).