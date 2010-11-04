Киевсовет утвердил программу «Питьевая вода» с финансированием 7,8 млрд. грн.

Киевсовет утвердил целевую программу «Питьевая вода города Киева на 2011-2020 годы» с общим объемом финансирования 7,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку этой программы проголосовали сегодня 106 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Докладывая по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что программа готовилась более двух лет, ее разрабатывало государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства» вместе с ОАО «АК «Киевводоканал».

Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств госбюджета Украины в сумме 1,8 млрд. грн., средств бюджета столицы в сумме 2,5 млрд. грн., средств «Киевводоканала» - 1,2 млрд. грн., а также средств инвесторов – 2,3 млрд. грн.

В рамках программы «Питьевая вода» предусматривается обеспечить улучшение санитарно-эпидемического и экологического состояния города, строительство новых водопроводных сетей, осуществление реконструкции и ремонта существующих водопроводных сетей, что будет способствовать предотвращению возникновения аварийных ситуаций.

Осуществление предусмотренных программой мероприятий, по словам А.МАЗУРЧАКА, позволит обеспечить столицу Украины питьевой водой надлежащего качества, будет способствовать снижению расходов на эксплуатацию систем водоснабжения и уменьшит в дальнейшем капитальные вложения в ремонт водопроводных сетей в жилищном хозяйстве города.

А.МАЗУРЧАК проинформировал, что программа будет реализовываться в два этапа. На первом этапе (2011-2012 годы) выполняются безотлагательные, важнейшие мероприятия, кардинально влияющие на состояние системы водоснабжения, а также мероприятия, необходимые для подготовки Киева к проведению чемпионата Евро-2012. На данном этапе предусматривается начать реконструкцию водоочистительных станций, систем обработки промывных вод; разработать и реализовать проект перехода на обеззараживание воды гипохлоритом натрия; прекратить использование некондиционных подземных вод в централизованном водоснабжении; начать замену устаревших насосов на станциях; закупить необходимое современное оборудование для ремонта и обслуживания сетей; усовершенствовать систему децентрализованного водоснабжения путем внедрения установок для очистки воды, а также утвердить обоснованные тарифы за услуги водоснабжения.

На втором этапе (2013-2020 годы) будут реализованы мероприятия по дальнейшему развитию системы водоснабжения. В частности, предусматривается завершить реконструкцию водоочистительных станций; внедрить предварительную микрофильтрацию воды на Днепровской водоочистительной станции; перейти на комплексные методы обеззараживания воды; внедрить автоматизированную систему управления комплексом водоснабжения и др.

Кроме того, А.МАЗУРЧАК сообщил, что на сегодняшний день отдельно разрабатывается раздел программы, касающийся канализационного хозяйства столицы. Он подчеркнул, что это вопрос настолько важен для жизнедеятельности столицы, что Киевсовет должен уделить ему отдельное внимание. После разработки раздела по канализационному хозяйству он будет включен в общую программу «Питьевая вода».