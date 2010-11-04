Риэлторы прогнозируют снижение стоимости жилья в Киеве

Тенденция по снижению стоимости жилья на вторичном рынке Киева продлится до весны 2011 года и составит 1,5-2% в месяц.

Такое мнение сегодня журналистам высказал президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) Александр РУБАНОВ.

«Как минимум до весны тенденция снижения цен продолжится. С весной я связываю небольшое сезонное оживление. Но к лету мы опять вернемся к ситуации, когда цены будут со знаком минус. Я думаю, что без возврата на рынок нормальных, понятных, прозрачных ипотечных продуктов рынок не восстановится», - сказал он.

А.РУБАНОВ уточнил, что в большей степени снижение цен может коснуться жилья бизнес-класса, в меньшей степени – жилья эконом-класса.

Как отметил глава национального совета Риэлторской палаты Украины Александр БОНДАРЕНКО, сегодня на первичном рынке можно найти квартиру стоимостью около 1 тыс. долл. за кв.м. При этом традиционно стоимость жилья на вторичном рынке на 15% выше его стоимости на первичном рынке.

По его мнению, когда стоимость жилья на вторичном рынке столицы опустится до 1 тыс. 150 долл./кв.м, рынок недвижимости достигнет дна.

«Сейчас цена жилья на первичном рынке Киева в районе 1 тыс. долл. за кв.м. Отсюда вывод: если мы будем приближаться к европейскому стандарту, цена квадратного метра на вторичке должна быть 1 тыс. 150 долл. – 1,2 тыс. долл. Сейчас средняя цена в Киеве – 1,8 тыс. долл./кв.м. Вот тот лаг, куда еще могут опуститься цены в том случае, если они опустятся на первичке», - считает А.БОНДАРЕНКО.

Он добавил, что за год стоимость жилья на вторичном рынке столицы может снизиться на 15%.

По данным экспертов, средняя стоимость предложения жилья на вторичном рынке Киева сегодня составляет 1,8-1,9 тыс. долл./кв.м. При этом разница в стоимости предложения от стоимости продажи в эконом-классе составляет до 5%, в бизнес-классе – до 20%.

А.БОНДАРЕНКО сообщил, что средняя стоимость 1 кв.м жилья на вторичном рынке в регионах составляет: в Днепропетроске – около 1 тыс. долл., Донецке – 1,1 тыс. долл., Запорожье – 800 долл., Луганске – 720 долл., Львове – 1,1-1,3, тыс. долл., Харькове – 940 долл., Одессе – 1,2 тыс. долл.

Он добавил, что в Киеве самая дешевая однокомнатная квартира в новом доме продается по 60 тыс. долл. (площадью 40 кв.м), двухкомнатная квартира – 65 тыс. долл. (площадью 45 кв.м).

А.РУБАНОВ также отметил, что официальная информация о количестве сделок купли-продажи жилья в столицы по-прежнему остается закрытой для риэлторских компаний.

По оценкам ССНУ, в октябре на вторичном рынке Киева было заключено 300-400 сделок купли-продажи жилья, что соответствует уровню июня и июля - самых депрессивных месяцев 2009 года.

По мнению А.БОНДАРЕНКО, в ноябре ожидается не более 300 сделок купли-продажи на вторичном рынке жилья Киева.