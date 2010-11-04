Киев не готов к строительству нового мусоросжигательного завода - Мазурчак

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что строительство нового мусоросжигательного завода следует отложить, вместо этого готовы в следующем году начать реконструкцию мусоросжигательного завода «Энергия», который находится в управлении АК «Киевэнерго».

Об этом сообщил сегодня заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

“Мы не готовы сегодня к строительству этого (нового – УНИАН) мусоросжигального завода ни технически, ни психологически”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

В то же время, по его словам, “на следующий год я вижу возможность приступить к реконструкции завода “Энергия”. Сегодня стоимость такой реконструкции на уровне 240 млн. грн. Есть несколько фирм, готовых выступить инвесторами”.

А.МАЗУРЧАК отметил, что из 240 млн. грн. предусматривается более 100 млн. израсходовать на систему очистки вредных газов, выделяющихся при сжигании.

“То есть, это будет абсолютно новое качество этого завода”, - подчеркнул он.

По словам заместителя председателя КГГА, проект уже разработан, и сейчас он проходит экспертизу.

А.МАЗУРЧАК отметил, что реализация этого проекта позволит обеспечить не только безопасность работы “Энергии” для окружающей среды за счет снижения уровня вредных выбросов, но и то, что завод сможет отдавать около 270 Гкал тепла в отопительную сеть города, тогда как сейчас это тепло просто идет в воздух.

Более того, добавил он, за счет установки на заводе двух генераторов мощностью 11 МВт будет производиться электроэнергия, которая будет поставляться в общую потребительскую сеть.

“А уже тогда (после реконструкции “Энергии”) будем возвращаться к вопросу строительства мусоросжигательного завода”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По его информации, на сегодняшний день над вопросом работает рабочая группа, которая изучает предложения трех инвесторов.

Как сообщал УНИАН, 17 марта пресс-служба “Киевэнерго” заявляла, что реконструкция мусоросжигательного завода «Энергия» будет стоить в целом 215 млн. грн.

В компании отмечали, что реконструкция начнется в случае, если в городском бюджете на 2010 год будут предусмотрены средства для проведения проектировочных работ, а также прокладки дополнительных трубопроводов для транспортировки тепловой энергии, которую производит предприятие во время сжигания мусора. В бюджете 2011 года необходимо предусмотреть средства на финансирование основных работ по реконструкции, отмечалось в сообщении.

В “Киевэнерго” при этом подчеркивали, что строительство нового мусоросжигательного завода, проекты которого киевская власть рассматривала как альтернативу «Энергии», стоит 300-400 млн. евро.

Согласно проекту, реконструкция завода «Энергия» продлится два года.