Кабмин перераспределил Минрегионстрою 1,1 млн. грн.

Кабинет Министров Украины перераспределил бюджетные назначения общего фонда, предусмотренные Министерству регионального развития и строительства на 2010 год, путем уменьшения расходов на подготовку специалистов в Академии муниципального управления на 1120 тыс. грн. и увеличениях их по другим программам.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №2058-р от 3 ноября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, 207,5 тыс. грн. перенаправлено на функционирование Государственной научно-технической библиотеки (расходы потребления – 107,5 тыс. грн., из них оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 53,3 тыс. грн., расходы на развитие – 100 тыс. грн.); 817,5 тыс. грн. – на сохранение архитектурного наследия в заповедниках (расходы потребления – 345 тыс. грн., из них оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 222 тыс. грн., расходы на развитие – 472,5 тыс. грн.); 95 тыс. грн. – на паспортизацию, инвентаризацию и реставрацию памятников архитектуры (расходы на развитие – 95 тыс. грн.).

Кабмин поручил Министерству финансов выделить на протяжении ноября-декабря 2010 года данные средства Минрегионстрою.