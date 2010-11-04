Минрегионстрой в 5 раз сократил лицензирование строительных работ

Министерство регионального развития и строительства своим приказом №392 от 6 октября 2010 года в 5 раз сократило количество строительных работ, требующих лицензирования, – до 115 строк.

Соответствующий приказ размещен на сайте парламента.

Согласно приказу о внесении изменений в Лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры, хозяйственная деятельность в строительстве подлежит лицензированию по таким видам: изыскательные работы для строительства, разработка градостроительной документации, проектирование объектов архитектуры, строительные и монтажные работы, монтаж инженерных сетей, строительство транспортных сооружений, инжиниринговая деятельность в сфере строительства.

Приказом также утвержден перечень работ по ведению хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры.

Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции 22 октября 2010 года.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.