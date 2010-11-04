На Андреевском спуске появится еще один торговый комплекс?

Киевсовет передал ООО “Андреевский плаза” 0,03 га земли на Андреевском спуске, 10, литера Б, под строительство торгово-офисного комплекса с подземным паркингом.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовал 71 из 106 зарегистрированных в зале депутатов горсовета.

Земля передана в долгосрочную аренду на 15 лет. Участок застроен.

Землеотвод осуществлен за счет части земель Киевского производственного швейного объединения “Юность”, где планировалось строительство производственно-бытового корпуса, и учитывая переход права собственности на нежилые помещения (договоры купли-продажи от 09.10.2009 и 02.02.2010).

Согласно решению, нормативная денежная оценка земельного участка (по предварительному расчету) составляет 2 млн. 156 тыс. 683 грн.