Эксперты отмечают ухудшение качества коттеджей под Киевом из-за удешевления проектов девелоперами.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказала директор Департамента профессиональных услуг и инвестиций консалтинговой компании Knight Frank LLC.

«В последнее время наблюдается тенденция ухудшения качественных характеристик предлагаемого загородного жилья из-за удешевления проектов. Девелоперы, которые и в период активного роста рынка не всегда соблюдали изначально заявленное качество, сегодня пытаются вернуть докризисную рентабельность путем использования менее качественных материалов или снижая обещанный уровень комплектации», - сказала она.

Эксперт отметила, что вопреки ожидаемой традиционной активизации рынка загородной

недвижимости в конце августа и в сентябре, осеннего оживления на рынке также не наблюдалось.

Несмотря на расширяющийся объем предложения, интересы немногочисленных покупателей были по-прежнему сосредоточены в нескольких коттеджных городках, которые предлагают построенные коттеджи, соответствующие заявленному классу по качеству и остальным техническим параметрам.

В результате низкого спроса на загородную недвижимость в сентябре было зафиксировано снижение средних цен в большинстве коттеджных городков в сегментах бизнес- и эконом-класса.

В частности, сентябрьское падение средних цен в бизнес-классе произошло за счет прямого понижения цен предложений в ряде коттеджных городков. Большинство девелоперов снизили цены на 5-10%, хотя в некоторых объектах собственники пошли на 45% скидки покупателям, пытаясь реализовать коттеджи большой площади. Больше всего цены упали на дома площадью от 400 кв. м.

При этом цены на загородную недвижимость эконом-класса в течение июля-сентября продемонстрировали наибольшее падение по сравнению с остальными сегментами загородного жилья – 6,6% к июню 2010 года.

По состоянию на сентябрь т.г. средняя стоимость 1 кв. м в коттеджах эконом-класса составила 988 долл., бизнес-класса - 1 361 долл., класса "элит" - 2 531 долл.

По данным компании, по состоянию на сентябрь т.г. в Киевской области ведется строительство в 54 коттеджных городках. Первичная продажа домовладений ведется также в 11 завершенных коттеджных городках.

В третьем квартале т.г. на рынок загородной недвижимости вышло 8 новых проектов с общим потенциальным объемом предложения 343 коттеджа (участка).

При этом во всех 4 новых коттеджных городках эконом-класса («Дачная деревня (Червона Слобода, Колонщина, Плахтянка), «Яблунивские сады») предложение формируется из земельных участков с коммуникациями без подряда на строительство.

В то же время сегмент недвижимости бизнес-класса пополнился 3 проектами – «Рославичи», «Новая деревня. Honey Hills» и «Ранчо Боливар».

Рынок элитной загородной недвижимости расширился на 22 домовладения за счет строительства нового коттеджного городка «Лесной Эдем».

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.