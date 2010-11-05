КГГА: погашение 500 млн. грн. долга перед Киевэнерго состоится в рамках 2-миллиардного кредита

В столичной мэрии объяснили, что привлечение 500 млн. грн. для погашения долга перед АК “Киевэнерго” состоится в рамках согласованного в этом году Кабинетом министров Украины двухмиллиардного кредита для Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана КРАМАРЕНКО. Он заверил, что город своевременно рассчитается с АК "Киевэнерго". По словам Р.КРАМАРЕНКО, на следующей неделе будет уплачено 500 млн. грн. в счет погашения долга.

При этом он отметил, что теперь для этого Киев не нуждается в привлечении дополнительных кредитных ресурсов. Заместитель председателя КГГА напомнил, что еще в мае Кабинет министров Украины разрешил Киевской городской государственной администрации привлечь кредиты на общую сумму 2 млрд. грн. для погашения задолженности города за разницу в тарифах.

«На сегодняшний день город привлек лишь 1,5 млрд. грн. из запланированных 2 млрд. грн. Поэтому на следующей недели мы привлечем еще 500 млн. грн. и выполним все свои обязательства, и не допустим снижения давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины". Дополнительных займов город делать не будет – в этом нет потребности», - заявил Р.КРАМАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Управление магистральных газопроводов «Киевтрансгаз» во вторник, 2 ноября, ограничило газоснабжение ТЭЦ АК «Киевэнерго».

По данным пресс-службы «Киевэнерго», в результате падения давления газа на входах в ТЭЦ снизилось производство электрической энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, что привело к падению температуры теплоносителя. В сообщении отмечалось, что ограничение газоснабжения обусловлено задолженностью энергокомпании за потребленный газ.

По данным компании, в настоящее время задолженность КГГА перед «Киевэнерго» из-за разницы в тарифах составляет 860 млн. грн., а общий долг всех потребителей компании составляет 1,7 млрд. грн. При этом долг энергокомпании перед ДК «Газ Украины» за природный газ составляет почти 743 млн. грн.

Вчера на заседании сессии Киевсовета, где обсуждалась ситуация с началом отопительного сезона в столице, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что Киев обязался погасить задолженность перед «Киевэнерго» из-за разницы в тарифах в течение недели. По его словам, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ встретился с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, и на этой встрече, по словам А.МАЗУРЧАКА, была достигнута договоренность, что давление газа в сетях Киева будет возобновлено. Вместо этого столица должна за неделю отдать «Киевэнерго» 500 млн. грн. долга за счет кредита банков, что даст возможность «Киевэнерго» осуществить свои расчеты с газопоставщиками.