НКРЭ хочет взять на себя регулирование рынка коммунальных услуг

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики инициирует возложение на нее функций еще не созданной Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

По его словам, регулятор уже готовит соответствующие изменения в законопроект «О государственном регулировании в энергетике», который ранее был одобрен Верховной Радой в первом чтении.

«Мы будем рассматривать изменения в закон о государственном регулировании в энергетике, то есть это закон про НКРЭ, в части дополнения его функциями по воде и теплу», - сказал С.ТИТЕНКО.

При этом он предположил, что в случае одобрения ВР предлагаемых регулятором изменений, Закон "О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины" будет упразднен.

«Мы потом предложим правительству, что давайте тот законопроект упраздним, а возложим на нас все эти обязательства, а туда добавим функции воды и тепла», - сказал глава НКРЭ.

Он также добавил, что в случае принятия закона с учетом предложений регулятора, у НКРЭ будут основания ввести дополнительно две должности членов комиссии, и, таким образом, осуществлять деятельность по лицензированию в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Законом предусмотрено, что НКРКУ, создание которой планируется завершить до 1 января 2011 года, будет регулировать тарифообразование в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода.