Обреченные на энергоэффективность, или Самоутепление не пройдет

Энергосберегающие технологии, альтернативные источники энергии - эти словосочетания уже давно навязли на зубах и повисли на наших ушах. О проблеме низкой энергоэффективности в Украине говорится так много, что не делается почти ничего. При этом технологии и материалы, способные поднять эту самую эффективность на пристойный уровень, у нас вроде бы представлены в широком ассортименте, особенно для применения в жилищно-коммунальном хозяйстве. При взгляде на серые фасады городских многоэтажек, на которых яркими белыми квадратами выделяются ряды новых стеклопакетов, может показаться, что все не так уж плохо. Действительно, народ массово повышает термоизоляционные характеристики своих квартир, устанавливая новые окна, а иногда даже обшивая наружные стены теплоизоляционными плитами. Но как считают эксперты, даже те дома, которые были сданы в эксплуатацию совсем недавно, по большому счету, представляют собой огромные батареи для обогрева улиц. Интересно, когда же у нас начнется строительство действительно энергоэффекивных домов, и как это будет выглядеть?

Сжечь «мосты» холода

Традиционно тема энергосбережения и утепления наших домов всплывает в канун отопительного сезона и благополучно затихает под звуки весенней капели. Согласитесь, что размышления о домашнем тепле, когда за окном идет снег, выглядят несколько спекулятивно. Но поскольку ноябрь в этом году довольно теплый, то и круглый стол на тему «Энергоэффективность - призрачная экономия», организованный журналом «Будівельні новини», можно считать вполне своевременным.

Учитывая, что из более 1 млрд. кв. м жилья, эксплуатируемого в Украине, подавляющая часть приходится на многоэтажки, то и начинать разговор о теплом доме стоит именно с них. По словам заместителя генерального директора компании «Хенкель Баутехник (Украина)» Евгения Карапузова, при действующих в Украине строительных стандартах (Государственные строительные нормы - ГСН) для утечки тепла существует масса вариантов. Тепло выходит через плохо изолированные стены, крыши, старые окна, стыки между панелями. Эти проблемные участки принято называть «мостиками холода». «Мы проводили энергоаудит различных типов жилых домов в городах Украины. На фотографиях, сделанных с помощью тепловизора, можно убедиться в том, что теплоизоляционные свойства ограждающих конструкций домов, возраст которых свыше 20 лет, практически полностью утеряны. При температуре воздуха -14 градусов, температура в квартирах таких домов не поднимается выше +12 - +14 градусов, даже если установить дополнительные обогревательные приборы. Не намного лучше обстоят дела и с новыми домами, которые не оборудованы подвесными фасадами, где утечка тепла происходит на стыках между панелями», - отметил Е.Карапузов.

На фотографиях, представленных «Хенкель Баутехник», хорошо видны зоны стен, окрашенные в желтый, оранжевый и красный цвета, через которые происходит утечка тепла. При этом замеры температуры внешней стены дома показывают, что она остается плюсовой даже в самые суровые морозы. Вот откуда и появилось сравнение многоэтажных домов с огромными радиаторными батареями.

По мнению специалистов компании, если не приступить к утеплению устаревшего жилого фонда в ближайшее время, ограждающие конструкции могут полностью разрушиться уже в ближайшие годы. При этом в «Хенкель Баутехник» убеждены, что стихийные попытки жильцов утеплять участки внешних стен собственных квартир не только уродуют внешний вид фасадов, но и малоэффективны с точки зрения теплоизоляции.

Е.Карапузов сообщил, что «Хенкель Баутехник» разработала собственную программу утепления домов. «Оптимальным вариантом для повышения энергоэффективности старого жилого фонда являются замена окон, ремонт крыши и технического этажа. В результате мы имеем теплый дом. Те системы, которые мы предлагаем сегодня, окупаются, за счет экономии затрат на отопление, в течении 5-7 лет. Что является вполне рентабельным вложением денег», - добавил он.

Правда, Е.Карапузов тут же посетовал, что, разослав свои предложения местным органам власти по всей Украине, «Хенкель Баутехник» особого энтузиазма с их стороны не почувствовала. «Конечно, есть отдельные продвинутые руководители на местах, которые пытаются изыскать средства для системного утепления жилого фонда, но это довольно редкое явление», - отметил эксперт.

Тут стоит добавить, что сопротивление теплопроводности наших домов едва ли не в 5 раз ниже, чем в таких «нетеплых» странах, как Финляндия или Швеция. Соответственно, и потери энергии при отоплении таких домов в 4-5 раз превышают этот показатель для скандинавских стран. Конечно, Швеция является признанным лидером в разработке технологий и материалов для термоизоляции зданий. Вот уже около 40 лет во всем мире применяется шведская система вентилируемых фасадов SCANROC. Положив руку на сердце, признаемся, что достичь уровня шведской энергоэффективности нам вряд ли когда-нибудь удастся. Но двигаться в этом направлении мы просто обречены, иначе рано или поздно замерзнем, и никакое глобальное потепление не спасет. Традиционные энергоносители не только дорожают год от года, но и просто заканчиваются.

Пассивный дом на смену чересчур активным

Как это не смешно звучит, но специалисты приняли в качестве определения для домов с высоким коэффициентом сопротивления теплопроводности словосочетание «пассивный дом». То есть, наши дома можно назвать слишком «активными». В идеале «пассивный дом» вообще не требует отопления. Вот как рассказывают о нем в компании «ЭКО-БАУ», которая пытается внедрить немецкие технологии строительства таких домов в Украине. «В каждом доме тепло исходит не только от батарей, но и производится электроприборами (холодильник, стиральная машина, плита и т.п.), а также продуцируется самими жильцами. Эту бесплатную тепловую энергию мы сохраняем внутри «пассивного дома» благодаря строительным элементам, обладающим высочайшей теплоизоляцией и герметичностью. Снаружи в дом, в свою очередь, поступает бесплатная солнечная энергия, которую мы проводим внутрь при помощи целесообразно распределенных оконных проемов.

И, наконец, в доме устанавливается так называемая «комфортная» вентиляция (каждое помещение автоматическим способом снабжается свежим воздухом). Таким образом, сокращаются те потери тепла, которые обычно возникают при проветривании помещения», - поясняют специалисты «ЭКО-БАУ».

Настоящий «пассивный дом» по степени герметичности может сравниться с подводной лодкой. Как и в субмарине открывать окна в «пассивном доме» не рекомендуется. Конечно, такая степень изоялции от внешнего мира не каждому придется по душе, ведь у нас принято считать, что дом должен «дышать».

Однако, как верно отметил партнер ООО «ЭКО-БАУ», немецкий специалист по проектированию «пассивных домов» Флориан Ламмаер, дом - предмет неодушевленный и дышать ему не обязательно, тогда как потребности его жильцов в свежем воздухе полностью обеспечит специальная система вентиляции, отсекающая попадание внутрь помещения холодного воздуха. В основном жилые «пассивные дома» представляют собой небольшие, даже по украинским меркам, коттеджи на 1-2 этажа, хотя строят по этой технологии и административные здания в небольших населенных пунктах, и даже школы.

В принципе, Ф.Ламмаер убежден, что будущее жилищного строительства за компактными 2-3-х этажными домами, именно такие дома позволяют максимально снизить потери тепла и энергии.

По словам Ф.Ламмаера, в Кагарлыцком районе Киевской области уже строится первый дом по технологии «пассивного». Правда полностью он без отопления не обойдется, все-таки в Украине климат жестче, чем в Германии и зимой дом придется отапливать.

Естественно, главным препятствием для массового внедрения немецкой технологии в Украине является стоимость «пассивных домов», при возведении которых применяются высококачественные, а значит и дорогостоящие изоляционные материалы.

По словам Ф.Ламмаера, в Германии пассивные дома строятся по цене от 1,4 тыс. евро за квадратный метр, а в Украине стоимость составит около 1,5 тыс. долл. за 1 кв. м. «Окупаемость подобных домов в Германии за счет экономии на отоплении происходит в течение 7 лет. В Украине пассивный дом окупится не раньше, чем через 15 лет. Такая разница обусловлена различием в стоимости энергоносителей в Германии и Украине. Так что, пока в Украине цена энергоносителей не выйдет на европейский уровень говорить о том, что пассивные дома станут здесь массовым продуктом, не приходится», - добавил он.

Вот уж, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Как известно, один из основных энергоносителей, используемых для отопления частных домов – газ, для населения Украины уже недавно подорожал на 50%, и будет дорожать дальше. Так что «пассивные дома» в Украине могут появиться относительно скоро.

Тут нельзя не упомянуть об альтернативных источниках отопления. Как отметил Ф.Ламмаер, в Германии альтернативные отопительные системы и источники электроэнергии (ветрогенераторы, теплонасосы, солнечные батареи и т. д.) популярны только потому, что на 1 кВт/ч, сгенерированный с их помощью, приходится 40 евроцентов государственных дотаций. То есть, каждый, кто за свои деньги установил в своем жилище энергосберегающее оборудование, получает субсидии от государства. В Украине уже сделан первый шаг в направлении государственного стимулирования альтернативной энергетики - в 2008 году принят закон о зеленом тарифе. Это специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии. Но, как считают эксперты, этого еще очень мало, ведь сама культура потребления энергии в Украине остается на крайне низком уровне.

Энергосбережение = лоббизм + инвестиции

В ходе круглого стола эксперты единодушно отмечали, что государственная политика должна содействовать строительству в Украине домов с как можно более высокими показателями энергоэффективности, для чего нужны новые Государственные строительные нормы. Не стоит забывать о том, что украинские строительные компании сегодня борются с кризисом на рынке жилья, стараясь максимально удешевить себестоимость возведения жилых домов. Естественно, что в такой ситуации использование эффективных, а значит недешевых термоизоляционных материалов, уходит на второй план. Так что профильным ведомствам будет нелегко найти компромисс между сохранением приемлемой стоимости жилья и его энергоэффективностью, но делать это все таки нужно и как можно скорее.

По мнению руководителя проектов возобновляемой энергетики французской компании BETEN International Лоры Бегок, очень важно, чтобы в домах, которые сейчас сдаются в эксплуатацию в Украине, были выдержаны коэффициенты сопротивления теплоотдачи, близкие к европейским.

«Украина должна стремиться к приведению своего законодательства в соответствие со стандартами, предусмотренными европейской концепцией «20/20/20». Данная концепция предусматривает к 2020 году 20% сокращение выбросов парниковых газов на территории ЕС, увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 20%, а так же повышение на 20% эффективности использования энергии всех видов», - напомнила Л.Бегок.

По ее мнению, «закон о «зеленом» тарифе безусловно эффективен, но Украине не стоит зацикливаться только на нем. Решить все вопросы энергосбережения только в рамках этого документа не удастся. Мы можем установить ветроэлектростанции на 100 млн. мегаватт, но та инфраструктура, которая будет подключена к этой энергии, так же должна быть модернизирована, чтобы избежать потерь энергии уже в ходе ее использования. Когда энергия и тепло заходят в дом, мы должны быть уверены, что они не уйдут как вода в песок через неутепленные стены и окна».

По словам Л.Бегок, одной из своих основных задач в Украине BETEN International видит в лоббировании изменений в украинское законодательство и нормативных требований в сфере энергосбережения. Никто не говорит о бескорыстной заботе французских бизнесменов об энергосбережении в нашей стране. Просто BETEN International как компания, специализирующаяся на реализации инвестпроектов в сфере энергосберегающих технологий, логично считает, что ужесточение украинских требований к экономии энергоносителей откроет перед ней широкое поле деятельности.

Л.Бегок отметила, что инициативы BETEN International находят понимание у Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов (НАЭР). Наверное, логику французской компании не плохо было бы взять на вооружение и украинским инвесткомпаниям, так как вложение средств в энергосберегающие технологии могут оказаться весьма привлекательным и перспективным сегментом инвестрынка.

Если Минрегионстрой, НАЭР и инвесторы объединят свои усилия, то украинские дома могут стать реально энергоэффективными значительно раньше, чем это сделают дорогие энергоносители. То есть, не лет через пятнадцать, когда некоторые из них будет проще снести, чем теплоизолировать, а лет эдак через пять, ну пусть семь. И конечно же, каждый ответственный квартиросъемщик должен отдавать себе отчет в том, что пришло время создавать «Комитеты охраны тепла» на местах и быть готовым нести дополнительные траты сообща. Как было сказано выше, индивидуальные средства утепления редко дают ожидаемый эффект. Деньги, вложенные в энергосбережение, обязательно окупятся, главное, чтобы власти какую-нибудь поганку не завернули, но это уже неизбежный риск.

В завершение лишь отметим один явный минус европейской энергетической стратегии, к которой нам советуют стремиться. В концепции «20/20/20» большое значение придается атомной энергетике. Нельзя не согласиться, что атомная энергетика является весьма «низкоуглеродистой», а выбросы углекислых газов в атмосферу на АЭС сопоставимы с аналогичным показателем для электростанций, использующих энергию ветра. Тем не менее, никто так и не дал окончательного ответа на вопрос - а куда девать отработанное ядерное топливо и что делать с закрытыми АЭС. Для Украины этот вопрос, по понятным причинам, выглядит особенно болезненным.

Антон Лосев (УНИАН)