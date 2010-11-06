Около 25% коммунальных предприятий столицы будут ликвидированы.

Как передает корреспондент, об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ накануне в эфире телеканала «Интер».

По его словам, на прошлой неделе была закончена работа по изучению финансово-экономической деятельности всех коммунальных предприятий, которых в столице 180.

«Мы сегодня имеем четкое представление того, что часть из них, это примерно 25%, должны быть ликвидированы по той причине, что они работают либо с убытками и неэффективны, либо они выполняют административные функции, которые на сегодняшний день должны выполнять органы власти», - сообщил А.ПОПОВ.

Он отметил, что работа таких предприятий создавала основу для коррупции и неэффективного использования бюджетных средств.

«У нас есть предприятия, которые до 50 млн. грн. использовали на свое существование и на свою деятельность, которые должны были бы поступать в городской бюджет. Поэтому мы здесь принимаем очень жесткую политику. Мы ликвидируем эти предприятия. Часть предприятий будут укрупнены и объединены, часть из них будут заменены в плане менеджмента для того, чтобы стабилизировать финансово-экономическую ситуацию», - сказал первый заместитель главы КГГА.

Он сообщил, что есть намерение проанализировать также работу всех предприятий коммунальной формы собственности бывших районных советов столицы.