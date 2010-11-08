Жилье на вторичном рынке Житомира за 10 месяцев подешевело на 10%

Стоимость жилья на вторичном рынке Житомира за 10 месяцев т.г. снизилась на 10% .

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ведущий житомирский эксперт по недвижимости и основатель компании "Актив плюс " Сергей ФОРЕСТ.

По его словам, "в начале ноября т.г. цены на недвижимость в областном центре по сравнению с началом года начали резко падать". "Если в начале этого года однокомнатную квартиру без ремонта можно было купить за 31 000 - 33 000 у.е., то сейчас стоимость такой квартиры колеблется от 28 000 до 30 000 у.е ", - сказал эксперт. Снизилась цена и на малогабаритные квартиры - в настоящее время однокомнатная квартира (хрущевка) в Житомире стоит 23 000 - 27 000 у.е. Двухкомнатная квартира стоит 31 000 - 35 000 у.е. Трёхкомнатную квартиру можно купить и до 40 000 у.е.

При этом С.ФОРЕСТ уточнил, что цены на квартиры улучшенной планировки в областном центре за указанный период также упали. В среднем на 10-15% к началу года подешевело и жилье в частном секторе. Так, по словам эксперта, "отдельно стоящие дома пользуются популярностью и стоят от 40 000 у.е. до 70 000 у.е. Что касается дачных участков, то продажа этих объектов оживляется летом и зимой. Цены на земельные участки под застройку в городе колеблются от 1 000 у.е. до 2 500 у.е. за сотку ", - сообщил эксперт.

При этом С.ФОРЕСТ также назвал причины снижения стоимости жилья на вторичном рынке Житомира – «снижение платежеспособности населения, рост безработицы, повышение цен на коммунальные платежи, а также непростые условия кредитования населения и бизнеса банками». Эксперт убежден, что указанное снижение цен способствовало октябрьскому оживлению продажи недвижимости в областном центре.