Стоимость строительно-монтажных работ выросла на 14,8%

В январе-сентябре этого года стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. стоимость строительно-монтажных работ выросла на 0,9% по сравнению с августом т.г., и на 12,5% по сравнению с декабрем 2009 года.

В Госкомстате отметили, что за январь-сентябрь т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, стоимость работ по строительству жилых домов выросла на 12,5%, по строительству нежилых зданий – на 14,5%, по строительству транспортных сооружений – на 17,9%, по строительству трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 20,1%, по строительству комплексных промышленных сооружений – на 15,3%, по строительству других инженерных сооружений – на 12%.

Справка УНИАН. В 2009 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 11,3% по сравнению с 2008 годом. В 2008 году стоимость строительно-монтажных работ в Украине выросла на 35,3% по сравнению с 2007 годом.