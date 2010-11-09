Объединение Минрегионстроя и МинЖКХ затормозит реформу коммунальной отрасли – Хиврич

Возможное объединение Министерства регионального развития и строительства и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства затормозит ход реформы коммунальной отрасли.

Такое мнение высказал министр ЖКХ Юрий ХИВРИЧ, комментируя агентству УНИАН слухи о возможном объединении министерств.

«У нас эта информация пока на уровне слухов. Если это будет, это может быть связано с сокращением аппарата управления министерства. Хотя мы считаем, что это может затормозить тот темп, который взяла наша команда по реформированию отрасли», – сказал он.

Ю.ХИВРИЧ добавил, что есть законодательство, на основании которого работает министерство. «У нас есть специалисты. Мы их сюда пригласили, зная их профессиональный уровень и направленность. И сейчас придется кого-то из этих специалистов сокращать. Я думаю, что это затормозит программу реформирования и тот темп, который сегодня есть», – уточнил министр.

Как сообщалось в СМИ со ссылкой на источник в Министерстве регионального развития и строительства, Минрегионстрой в ближайшее время может быть объединен с Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Ранее глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявлял, что в рамках административной реформы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен сократить количество чиновников в стране на 20%.