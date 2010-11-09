До декабря определят поставщика тепла киевлянам

В Киевской горгосадминистрации рассчитывают, что в течение ноября вопрос определения поставщика тепла и горячей воды будет решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

На вопрос журналистов, на каком этапе находятся переговоры с “Киевэнерго” по этой проблеме, А.МАЗУРЧАК ответил: “На завершающем этапе”.

По его словам, мэрия на следующий год разрабатывает программу финансирования объектов “Киевэнерго”, и при этом выдвигается условие о принятии “пакетного решения”. “Финансирование в будущем году объектов “Киевэнерго” связываем с необходимостью определения производителя услуг”, - сказал он.

“Мы будем вынуждать “Киевэнерго” согласиться быть производителем услуг, пока не добьемся. Мы им предложили альтернативный вариант, что готовы забрать все сети и ЦТП в коммунальную собственность. Они не хотят - тогда готовы сами быть производителями услуг. В течение этого месяца, я думаю, что договоримся”, - заметил А.МАЗУРЧАК.

При этом он напомнил и об инициативе КГГА пересмотреть соглашение с “Киевэнерго” об аренде коммунального имущества, то есть заменить ее концессией.

Как сообщал УНИАН, 16 июля с.г. А.МАЗУРЧАК прогнозировал, что КГГА и «Киевэнерго» планируют окончательно решить вопрос относительно определения официального производителя услуг по горячему водо- и теплоснабжению в Киеве через неделю. Вопрос в мэрии хотели закрыть до начала отопительного сезона. Он отметил наличие лишь двух возможных вариантов: либо производителем становится «Киевэнерго», либо коммунальное предприятие «Киевтеплокоммунэнерго». Он отметил, что производитель будет исполнителем услуг «непосредственно вплоть до жильцов», и непосредственно с киевлянами будет подписывать соглашения о предоставлении указанных услуг.