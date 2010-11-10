Хомутинник: налог на недвижимость могут ввести с 2012 года

Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник (фракция Партии регионов) прогнозирует введение налога на недвижимость с 2012 года. Об этом он сказал в эфире телекомпании ICTV 8 ноября, сообщает Finance.ua.

"Что касается налога на недвижимость, то комитет принял решение перенести введение в действие этого налога на год - с 2012 года. Еще не готова единая база, которая бы вела весь реестр недвижимости в стране. За год эта база будет сделана Министерством юстиции, и я думаю, что мы введем (налог на недвижимость) со следующего года", - сказал депутат.

По словам Хоммутынника, при подготовке проекта Налогового кодекса ко второму чтению комитет изменил параметры, по которым недвижимость будет облагаться налогом.

"Если в первом чтении было 100 кв. м - не облагаемая налогом площадь на квартиру, мы ее изменили до 120 кв. м, а на дом - до 250 кв. м - площадь, по которой будет нулевая ставка налогообложения. Далее прогрессивная шкала: если дом больше 500 кв. м, то это богатые люди, и они будут платить еще в 2,5 раза больше; то же самое касается квартир, метраж которых выше 300 кв. м", - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что основной причиной, по которой этот налог не может быть введен уже с 2011 года - отсутствие реестра недвижимости.

Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса, подданного в Раду Кабинетом Министров, предусматривалось введение налога на недвижимость 10 гривен/кв. м в год для помещений площадью от 100 кв. м в городах и от 200 кв. м в сельской местности.