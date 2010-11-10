Эксперты УЕФА проинспектировали НСК "Олимпийский"

Экспертная комиссия УЕФА 8-9 ноября текущего года проинспектировала НСК "Олимпийский".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе спорткомплекса.

Согласно сообщению, в рамках очередного рабочего визита эксперты УЕФА ознакомились с ходом реализации проекта по строительству футбольной арены в Киеве.

8 ноября делегаты от УЕФА во главе с председателем департамента Союза европейских футбольных ассоциаций по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ посетили киевский стадион.

9 ноября делегация провела встречу с проектной командой НСК «Олимпийский» и проанализировала ход выполнения строительных работ на объекте.

Кроме того, эксперты рассмотрели пакет вопросов, среди которых, в частности, возможности эвакуации согласно требованиям УЕФА, обустройство гостевой зоны, Троицкой площади, прилегающей к НСК "Олимпийский" территории и т.д.

Напомним, что на стадионе установлены металлоконструкции для поддержки покрытия над трибунами. Они состоят из 80 колонн и двух компрессионных колец.

На сегодняшний день продолжается монтаж вантовой системы: на трибунах стадиона в специальные деревянные короба раскладываются ванты с соединением всех узлов между собой. Следующим этапом должен стать одновременный подъем вантовой системы на 80 осях. А весной 2011 года планируется начать монтаж мембранного покрытия.

При этом в западной части стадиона построено пятиэтажное здание VIP-зоны, в котором разместятся новый медийный комплекс и помещение для участников соревнований.