До конца года в Киеве появятся пять новых бизнес-центров

В Киеве до конца этого года заявлены к вводу в эксплуатацию пять БЦ общей площадью 111,6 тыс. кв.м.

Об этом УНИАН сообщила директор Департамента профессиональных услуг и инвестиций консалтинговой компании Knight Frank LLC Ukraine Ярослава ЧАПКО.

В частности, планируются к вводу БЦ «Премиум Центр» класса «В+» площадью 52 тыс. кв.м, БЦ «Щекавицкий» «В+» площадью 12,8 тыс. кв.м, БЦ «Rialto» В+ площадью 15 тыс. кв.м, БЦ «Виктория Парк» класса «В-» площадью 22,5 тыс. кв.м и БЦ «FIM Center» класса «В-» площадью 9,26 тыс. кв.м.

Эксперт отметила, что строительство большинства масштабных проектов в пределах центрального делового района столицы в настоящее время заморожено или их введение в эксплуатацию отложено на 2011-2013 годы.

По прогнозам Я.ЧАПКО, вакантность офисных площадей в среднем по рынку может составить 15-20% при условии выхода на рынок всех пяти анонсированных бизнес–центров, удельный вес пустующих площадей в которых может составить в среднем 50-60%.

По данным компании, в третьем квартале 2010 года общий объем профессиональных офисных площадей увеличился на 21,2 тыс. кв.м за счет введения в эксплуатацию двух объектов - БЦ Eleven (площадью 11 тыс. кв.м) и второй очереди БЦ на Харьковском шоссе (площадью 10,2 тыс. кв.м).

В III квартале было введено только 19% от запланированного на второе полугодие 2010 года объема офисных площадей. Сроки ввода ряда офисных проектов, которые изначально были заявлены на конец 2010 года, перенесены на 2011 год.

Общее предложение профессиональных офисных площадей столицы по состоянию на начало октября 2010 года составило 1195,6 тыс. кв.м, увеличившись на 12%, по отношению к первому полугодию 2010 года.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.