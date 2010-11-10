Президент одобрил закон о строительстве заведений культуры, образования, спорта и медицины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины «О планировании и застройке территорий» (относительно зданий заведений образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения)”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 октября.

Законом совершенствуются правовые принципы государственной поддержки строительства заведений культуры и образования, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения, и обеспечиваются равные условия хозяйствования всех субъектов права собственности во время строительства указанных зданий.

Закон направлен на освобождение от паевого участия (взноса) в создании и развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта заказчиков строительства зданий заведений образования и культуры, физической культуры и спорта, медицинского и оздоровительного назначения (школ, детских садов, заведений культуры, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, стадионов, спортивных площадок, больниц, медицинских центров, детских оздоровительных лагерей, других оздоровительных и санаторно-курортных заведений и т.п.).