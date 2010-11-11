В этом году ввод жилья в эксплуатацию вырастет на 25%

Министерство регионального развития и строительства прогнозирует увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья в Украине в этом году на 25% – до 8 млн. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА сегодня в ходе XXX заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

«Вчера, по подсчетам наших статистов, мы вышли на восьмимиллионный рубеж сдачи жилья в этом году. Есть у нас мечта – 10,5 млн. кв. м, вернуть темпы, которые были в 2008 году. Это задача перед регионами», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2009 году было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.