Попов считает вопрос реконструкции «хрущевок» в Киеве перспективой 2-3 лет

Заместитель киевского городского председателя Александр ПОПОВ считает вопрос начала реконструкции кварталов устаревшего жилья в столице перспективой ближайших 2-3 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

«Я не верю, что в следующем году такой проект начнет реализовываться (проект реконструкции «хрущевок» – УНИАН) с финансовой точки зрения. Потому что эти проекты должны быть интересны бизнесу, он должен в этом участвовать. По этой причине, учитывая, что у нас экономический спад, я не вижу, что в следующем году может зайти инвестор в эти проекты. С моей точки зрения, это перспектива 2-3 лет», – сказал он.

В свою очередь, исполняющий обязанности первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА отметил, что разделяет эту точку зрения.

По его словам, в министерстве есть наработанные проекты по реконструкции кварталов устаревшего жилья, в частности, квартала по ул. Маршала Гречко.

«Все упирается в стоимость квадратного метра. Когда проект разрабатывался, стоимость квадратного метра на рынке существенно отличалась от сегодняшней», – пояснил А.БЕРКУТА.

Кроме того, началу реконструкции кварталов устаревшего жилья препятствует то, что в законодательстве не прописана процедура принудительного отселения жителей «хрущевок».

«Над этим мы сейчас работаем. Когда изменится экономическая ситуация, мы хотим, чтобы этот механизм был готов», – добавил он.