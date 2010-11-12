Стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» может быть увеличена в 2 раза

Стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве может быть увеличена в 2 раза от первоначальной сметы - с 2,114 млн. грн. до 4-4,5 млрд. грн.

Такое мнение высказал журналистам и.о. первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА в рамках заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

По его словам, первоначальная смета в 2,114 млн. грн. утверждалась для того, чтобы начать строительство на основании технико-экономического обоснования, а по истечении этой суммы, ее увеличение до более 3 млрд. грн. – для того, чтобы продолжить строительство. При этом заявлялось о последующей корректировке стоимости реконструкции.

«Это будет не меньше коэффициента 2 к тому, что мы имели. Это будет где-то 4-4,5 миллиарда», - сказал он.

По данным А.БЕРКУТЫ, на сегодняшний день заказчик реконструкции спорткомплекса заказал корректировку проекта и определение его окончательной стоимости, для чего проектировщик спорткомплекса, компания GMP, должна подготовить все технические решения. «На сегодняшний день остается целый ряд до конца не решенных вопросов. Это вопросы, связанные с оборудованием, устройством поля и окончательной стоимостью, которые мы будем иметь по покрытию. Потому что могут возникнуть дополнительные вопросы, когда мы начнем поднимать покрытие», - добавил он.

Он уточнил, что окончательная сметная стоимость реконструкции спорткомплекса может быть определена на протяжении ближайших трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением (№1586-р от 28 июля т.г.) увеличил стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» на 42% – с 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Общая стоимость строительно-монтажных работ по новой смете составляет 1 млрд. 736,784 млн. грн., оборудования – 349,051 млн. грн., пусконаладочных работ – 4,37 млн. грн.