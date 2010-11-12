Попов: границы Киева и области официально могут быть утверждены в конце 2011 года

Первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ считает, что границы Киева и Киевской области официально могут быть утверждены в конце 2011 года.

Об этом А.ПОПОВ сообщил сегодня на пресс-конференции.

“Что касается границ Киева... Генеральный план завершаем, и после этого можно выносить черты города в натуру. Я думаю, это вторая половина следующего года - четвертый квартал”, - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, вопрос разграничения территорий Киева и Киевской области возник в 1995 году. Тогда впервые заговорили об установлении территориальных границ столицы, которая руководствовалась нормативными актами, утвержденными в 50-х годах прошлого века.

В декабре 2005 года Кабинет министров создал рабочую группу, которая должна была содействовать органам местного самоуправления в установлении границ Киева.

Проблема разграничения территории заключалпсь в пакете спорных вопросов, в частности, принадлежность острова Большой в районе Вышгорода, острова Дикий в районе Козья, поселка Коцюбинского, 180 га бывшего совхоза в Ходосовке и т.п.

В то же время, в декабре прошлого года во время обсуждения нового Генплана столицы стало известно, что киевская власть отказалась от идеи расширения границ столицы за счет территорий Киевской области.