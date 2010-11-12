Генпрокуратура: Регистрация допвыпусков акций "Киевгорстроя" проходила с нарушением

Регистрация дополнительных выпусков акций "Киевгорстроя" проходила с нарушением законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, к такому заключению пришли сотрудники ГПУ по результатам проверки законности регистрации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку дополнительных эмиссий акций предприятий, которые входят в акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

По данным пресс-службы, установлено, что регистрация дополнительных выпусков акций ОАО «Домостроительный комбинат № 4», ОАО «Киевотделстрой», ОАО «Строймеханизация», ОАО «Трест «Киевгорстрой № 3» проведена с нарушением законодательства, что привело к уменьшению (размывание) доли холдинга в этих предприятиях в 6 и более раз.

Учитывая указанное, Генпрокуратура 8 ноября направила протесты в Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку на соответствующие свидетельства о регистрации дополнительных эмиссий упомянутых обществ.