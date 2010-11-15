Стоимость офисов на вторичном рынке Киева в октябре снизилась на 0,9%

Средняя стоимость продажи офисных помещений на вторичном рынке Киева в октябре т.г. снизилась на 0,9% - до 2699 долл., сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, с начала года средняя цена кв. м офисных помещений уменьшилась на 12,2%.

Эксперты отметили, что в октябре т.г. стоимость офисов на Левом берегу Киева увеличилась на 0,5% (на 9 долл.) - до 1751 долл./кв. м, на Правом берегу уменьшение цены составило 1,2% (на 25 долл.) - до 2165 долл./кв. м, в центре города стоимость офисов снизилась на 1% (на 34 долл.) - до 3471 долл./кв. м.

При этом количество офисных помещений, выставленных на продажу в октябре, увеличилось на 0,8% (до 1213 офисов). Средняя цена предложений «новых» офисов в Киеве на 6,3% дешевле средней цены сентября и составляет 2552 долл./кв. м.

В отчете также говорится о том, что самые дешевые офисные помещения предлагались на продажу в Деснянском районе (в среднем 1592 долл. за 1 кв. м), самые дорогие офисные помещения выставлены в Печерском районе Киева по цене в среднем 3643 долл. за 1 кв. м.

По информации портала, в октябре средняя цена 1 кв. м сдаваемых в аренду офисных помещений в Киеве уменьшилась на 0,1% по сравнению с сентябрем и составила 16,3 долл. С начала года средняя цена кв. м офисных помещений уменьшилась на 10,1%.

В частности, арендные ставки на офисы, расположенные на Левом берегу в октябре выросли на 0,4% (на 0,05 долл.) - до 12,3 долл./кв. м, на Правом берегу – снизились на 0,5% (на 0,1 долл.) - до 14,4 долл./кв. м, в центре выросли на 0,6% (на 0,1 долл.) - до 21,5 долл./кв. м.

Количество предложений на рынке аренды офисных помещений Киева относительно сентября уменьшилось на 1,2% до 3295 офисов. Средняя цена предложений «новых» офисов в Киеве на 7,7% выше средней цены августа и составляет 17,6 долл. за 1 кв. м.

Самые дешевые предложения по аренде офисных помещений - в Деснянском районе (в среднем 10,6 долл. за 1 кв. м), самые дорогие предложения по аренде помещений выставлены в Печерском районе Киева (в среднем 21,9 долл. за 1 кв. м).

Аналитический отчет подготовлен на основе анализа баз данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane. В отчете проанализировано 1213 объектов, выставленных на продажу, и 3295 объектов, предлагаемых в аренду.