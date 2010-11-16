В Киеве стоимость офисных помещений в октябре выросла на 0,27%

В Киеве в октябре т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,27% по сравнению с сентябрем т.г. – до 2 043,48 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в октябре колебание цен на рынке офисной недвижимости не превышало 1,6%. Практически не изменилась стоимость 1 кв. м офисных помещений в Шевченковском районе (+0,1%), в Деснянском – (-0,12%), а в центре цена продажи осталась на прежнем уровне. Наибольший рост цен был зафиксирован в Дарницком районе (+1,56%). Наибольшее снижение цен отмечалось в Оболонском районе (-1,91%).

По данным компании, средняя стоимость квадратного метра офисной недвижимости в центре города составила 6 689 долл., в Голосеевском районе – 1 474,33 долл., Дарницком – 1 082,67 долл., Деснянском – 1 092 долл., Днепровском – 1 061,33 долл., Оболонском – 1 841,67 долл., Печерском – 2 394,67 долл., Подольском – 1 679,67 долл., Святошинском – 1 395,33 долл., Соломенском – 1 461,33 долл., Шевченковском – 2 306,33 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в сентябре т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,02%, по сравнению с августом т.г., – до 2 039,48 долл./кв. м; в августе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,45% по сравнению с июлем т.г. – до 2 039 долл./кв. м; в июле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,48% по сравнению с июнем т.г. – до 2 025,45 долл./кв. м; в июне т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,2% по сравнению с маем т.г. – до 1 880,61 долл./кв. м; в мае т.г. средняя стоимость офисных помещений снизилась на 0,01% по сравнению с апрелем т.г. – до 1 858,52 долл./кв. м, в апреле т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 3,61% по сравнению с мартом т.г. – до 1861,21 долл./кв. м; в марте т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 1,2% по сравнению с февралем т.г. – до 1816,5 долл./кв. м; в феврале т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,87% – до 1802,21 долл./кв. м; в январе т.г. средняя стоимость офисных помещений выросла на 0,57% – до 1791,36 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.