Запрет инвестирования в покупку квартир до ввода дома в эксплуатацию остановит строительную отрасль - эксперты

Запрет инвестирования в покупку квартир до ввода дома в эксплуатацию остановит строительную отрасль.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей ГОНЧАРУК.

«Нельзя запрещать в принципе инвестирование, потому что это остановит поступления в строительную отрасль. Мы потеряем достаточно большой рынок… Если мы запретим застройщику привлекать средства от физических лиц до момента, пока он построит, мы заставим застройщика искать средства где-либо еще, а этих средств сегодня в Украине нет. Потому что на протяжении последних пять лет почти 80% всех объектов строительства профинансировано за средств физических лиц. Если мы не предоставим возможность застройщикам привлекать таким образом средства, мы остановим строительную отрасль достаточно надолго», - считает он.

В свою очередь глава правления Ассоциации инвесторов строительства жилого дома Валерий БЫКОВЕЦ отметил, что сегодня частные инвесторы в большей степени уже не вкладывают средства в недостроенные объекты.

«Сегодня такая ситуация де-факто есть, когда частные инвесторы не вкладывают средства в недостроенные объекты… Мы видим, что отрасль стоит», - добавил он.

По словам В.БЫКОВЦА, в России запретили частным инвесторам вкладывать средства, их признали потребителями и они должны приобретать товар – не имущественные права, как в Украине, а товар в виде готовых, сданных в эксплуатацию квартир.

«Но в этом есть проблема, потому что кредитные средства увеличивают стоимость квартир, потому что компании-застройщику необходимо платить дополнительные проценты, пока ведется строительство дома. А во-вторых, этих средств сегодня нет у банков», - считает эксперт.

Он также выразил сомнения относительно успешности инициативы правительства по программе строительства доступного жилья по схеме приобретения 70/30, где 70% стоимости квартиры платит покупатель, поскольку «от инвесторов мы слышим, что они не готовы рисковать даже с 70%, потому что нет уверенности, при условиях, когда государство выступает гарантом их достройки, что они будут достроены и введены в эксплуатацию».