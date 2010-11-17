Киевская власть ликвидирует 12 и реорганизует 68 коммунальных предприятий

Киевская власть ликвидирует 12 коммунальных предприятий в столице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра ПУЗАНОВА.

Он, в частности, отметил, что по результатам заседаний постоянно действующей координационной рабочей группы принято решение относительно направлений реорганизации и улучшения деятельности коммунальных предприятий городского подчинения.

Эта реорганизация имеет целью улучшение управления предприятиями, сокращение бюджетных расходов на содержание предприятий, которые работают неэффективно или вообще не выполняют свои функции.

«Сейчас значительное количество коммунальных предприятий либо убыточные, либо выполняют административные функции, которые должны осуществлять органы власти», - подчеркнул А.ПУЗАНОВ.

Общая сумма убытков всех коммунальных предприятий столицы за 9 месяцев 2010 года составила 300,9 млн. грн., тогда как прибыль составила лишь 40,5 млн. грн. Прибыльно действовали лишь 49 из 183 предприятий. 90 работали с убытками, 24 - с нулевым результатом.

“Это говорит о том, что вся система работает неэффективно, поэтому количество коммунальных предприятий городского подчинения в Киеве должно уменьшиться с 183 до 111”, - сказал А.ПУЗАНОВ.

По его словам, сделано это будет преимущественно путем слияния и реорганизации. При этом 89 предприятий остаются без изменений, то есть реорганизации не подлежат, но их финансовое состояние должно быть улучшено, а эффективность деятельности - повышена.

Между тем, полной ликвидации подлежат 12 предприятий. Среди них: КП «Киевский городской центр защиты прав потребителей», КП «Киевское муниципальное медицинское агентство», Городской хозрасчетный центр «Медицина», ДП Производственно-коммерческой фирмы «Укртарапостачзбут», КП «Ресторан «Славутич», ГКП «Монтажник», ГКП «Лыбидь», УПКП «Единенье», ГКП «Пар», КП «Лучший дом». Длится процесс ликвидации ГКП «Кинотеатр «Краков» и «Броварской завод алюминиевых строительных конструкций».

В целом, будут реорганизованы 68 предприятий. Например, коммунальное предприятие «Киевинформатика» должно быть реорганизовано путем присоединения к СКП «Киевтелесервис». Планируется объединить в единое предприятие с отдельными подразделениями КП «Приют для животных», КП «Центр идентификации животных» и КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины».

Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» предусмотрено объединить со всеми подчиненными предприятиями в единое юридическое лицо - Коммунальное предприятие "Киевзеленстрой", в структуре которого имеющиеся предприятия будут существовать как отделенные подразделения без юридического статуса.

Также коммунальные предприятия, которые входят в состав корпорации «Киевавтодор», после реорганизации будут существовать не как отдельные юридические лица, а как структурные подразделения в составе КП «Киевавтодор». Это позволит сделать компанию более управляемой и значительно сократить расходы на ее функционирование, отметил А.ПУЗАНОВ.

Такие коммунальные предприятия, как «Автодорсервис» и «Киевгорсвет», выходят из состава корпорации и, как и «Киевдорсервис», переходят в непосредственное подчинение Главному управлению транспорта и связи. Кроме этого, коммунальное предприятие «Строительно-электромонтажных работ» переходит в состав коммунального предприятия «Киевгорсвет», а к КП «Киевдорсервис» присоединяется «Служба перевозок».

По убеждению А.ПУЗАНОВА, такая оптимизация структуры коммунальной собственности позволит улучшить управленческую структуру профильных управлений, ввести структуры коммунальных предприятий, которые реорганизуются, в непосредственное подчинение руководству управлений, что будет способствовать оперативному и адекватному решению вопросов столицы.