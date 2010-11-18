Из-за Налогового кодекса стоимость проектных работ вырастет на 15% - эксперт

После введения в действие Налогового кодекса стоимость проектных работ вырастет на 15%.

Такое мнение высказал директор проектной группы «Архиматика» Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

«На данный момент большое количество проектных работ выполняется частными предпринимателями, которые выступают в роли подрядчиков или субподрядчиков. Такие ЧП, в основном, платят единый налог – 200 грн. в месяц. После принятия Налогового кодекса, согласно ст. 291.2.1 подпункта «л» проекта данного документа, физлица-предприниматели в сфере проектирования будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения, по которой платится подоходный налог – 15% и немалые отчисления в фонды», – пояснил эксперт.

А.ПОПОВ отметил, что таким образом, принятие Налогового кодекса заставит проектировщиков повысить стоимость своих услуг, как минимум, на 15% подоходного налога, а может и все 17% в случае, оговоренном ст. 167.1, уже не говоря о возмещении отчислений в фонды.

Эксперт также сообщил, что по сравнению с докризисным уровнем стоимость проектных работ в Украине существенно уменьшилась.

По его оценкам, на сегодняшний день расценки достигли своего «дна», сравнявшись с себестоимостью организации проектного процесса, и увеличенная налоговая нагрузка ляжет дополнительной статьей расходов в бюджетах застройщиков.